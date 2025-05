4. The Kids Are All Right (USA 2010), Regie/ Buch: Lisa Cholodenko, 106 min.

Der Oscar-Kandidat: Als zwei Teenager (Mia Wasikowka und Josh Hutcherson) Kontakt zu ihrem Samenspender aufnehmen, bröckelt die Harmonie ihrer kalifornischen Regenbogenfamilie. Denn während Mama Nic (Annette Bening) wenig begeistert von dem lässigen Alt-Hippie (Mark Ruffalo) ist, befreundet sich Mama Jules (Julianne Moore) enger mit ihm, als es den anderen lieb ist. Die lesbische Regisseurin Lisa Cholodenko drehte den bislang erfolgreichsten lesbischen Familienfilm: Hochkarätig besetzt, vielfach ausgezeichnet und für vier Oscars nominiert, darunter als „Bester Film“.

