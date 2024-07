Besties (2021) von Marion Desseigne Ravel (RBB, 1. Aug., 23:30 Uhr) ist eine Art Julia & Julia-Geschichte in einem trostlosen Vorort von Paris. Nedjma (Lina El Arabi), die am liebsten mit ihrer Mädchengang durch ihre Gegend zieht, verliebt sich in Zina (Esther Bernet-Rollande), die mit einem Mädchen aus einer rivalisierenden Gang verwandt ist. Der Film ist auch eine beeindruckende Sozialstudie über die migrantischen Jugendlichen in den so genannten Banlieues, die nach Halt suchen und Sicherheit in konservativen Werten finden (unsere Filmkritik).