Von Karin Schupp

27.7.2024 - Bei den Olympischen Spielen in Paris sind mindestens 170 LGBTQ-Athlet:innen am Start, darunter über 150 Frauen. Am stärksten vertreten sind hier die USA und Brasilien mit 28 bzw. 21 offen lesbischen, queeren und bisexuellen Sportlerinnen. Aus Team Germany sind acht queere Olympionikinnen dabei, fünf mehr als zuletzt in Tokio - auch dank der Fußballerinnen: Die Olympiasiegerinnen von Rio 2016 mussten eine Runde aussetzen und konnten sich jetzt wieder qualifizieren. Hinzu kommen – erstmals! – zwei offen Schwule: Der Dresssurreiter Frederic Wandres und der Judoka Timo Cavelius.

Hier stellen wir unser deutsches Team L vor:

1. Lea-Sophie Friedrich - Bahnradsport



Die 24-Jährige, die ihr aus der Edeka-Werbung kennen könntet, wurde 2018 zu Deutschlands Nachwuchsradsportlerin des Jahres gekürt und enttäuschte seitdem nicht: Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 gewann sie Silber im Teamsprint, danach mehrere Welt- und Europameistertitel im Sprint, Teamsprint und Keirin. In diesen drei Wettbewerben tritt die gebürtige Mecklenburgerin auch in Paris an. Privat ist sie mit ihrer Freundin Dörte glücklich.