Von Karin Schupp

9.6.2025 - Durch The L Word wurden Leisha Hailey („Alice“) und Kate Moennig („Shane“) Mitte der 2000er-Jahre zu den größten Stars im lesbischen Universum und das im Prinzip allein durch ihre Auftritte in der Serie. Denn damals gab‘s im Internet viel weniger Klatschwebseiten und die Sozialen Medien spielten eine weit geringere Rolle als heute, insbesondere für Promis. Und so blieben den Fans nur gelegentliche Interviews und Gerüchte, die (tatsächlich!) auf mündlichem Weg über den Atlantik zu uns fanden.

Leisha, damals die einzige offene Lesbe im Hauptcast, war schon durch ihre damaliges Pop-Duo The Murmurs (später: Gush) und den Indie-Lesbenfilm All Over Me (1997) halbwegs bekannt. Über Kate wussten wir nur wenig, aber kein Gaydar konnte schlecht genug sein, um nicht zu erkennen, dass sie lesbisch war. Jedoch nicht darüber reden wollte.

Wie Kate erst während der Dreharbeiten ihr Coming-out hatte...

Inzwischen ist das anders: 2019 sprach sie zum ersten Mal in einem Interview über ihr Privatleben. Und in ihren Podcast Pants, den die beiden in der Coronazeit begannen, sprechen beide auch über ihren Beziehungsalltag – Kate ist mit der brasilianischen Musikerin Ana Rezende verheiratet, Leisha mit der Schauspielerin Kim Dickens liiert (die sich selbst nie öffentlich geoutet hat).

Und was vor, während und nach The L Word noch so alles passierte, gibt’s jetzt zwischen zwei Buchdeckeln zu lesen. In ihren gemeinsamen Autobiografie So Gay For You erzählen die beiden engen Freundinnen abwechselnd aus ihrem Leben: Wie Kate viel zu lange die doppelaxtförmigen Zeichen an der Wand übersah und ihr Coming-out erst während der Dreharbeiten zur ersten Staffel der Lesbenserie erlebte und am Drehort Vancouver ihre erste Freundin hatte.

Und wie die kleine Leisha in Nebraska quasi schon als Lesbe geboren wurde, sich Anfang der 90er in New Yorks Lesbenszene stürzte, ihre erste große Liebe mit Kim Dickens erlebte - und sie dann über zwanzig Jahre nach ihrer Trennung wiederfand (ihrer fünfjährigen Beziehung mit dem damaligen Superstar k.d. lang, ebenfalls in den 90ern, widmet sich hingegen nur eine halbe, nichtssagende Seite - eine interessante Lücke).