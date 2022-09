11. Only Murders in the Building (USA, seit 2021), Staffel 2: 10 Folgen

True Crime-Comedy: In Staffel 1 lösen Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) als frisch gebackenen True Crime-Podcaster:innen einen Mordfall in ihrem Wohnhaus - nur um am Ende selbst in Verdacht zu geraten, ihre Nachbarin Bunny umgebracht zu haben. In Staffel 2 versuchen sie, ihre Unschuld zu beweisen, und da es auch um ein verschwundenes Kunstwerk geht, sollte es wohl misstrauisch stimmen, dass plötzlich die Künstlerin Alice (Cara Delevingne) in Mabels Leben tritt?! Stattdessen verliebt Mabel sich aber in sie…

Bonuswissen: Gomez und Delevingne sind seit ihren Teeniezeiten miteinander befreundet und ließen sich letztes Jahr sogar das gleiche Tattoo stechen.