Von Karin Schupp, 11.12.2025

1. Lesbeonest

Wer? Zwei Freundinnen aus Hessen: Shirine, bekannt aus Princess Charming, Staffel 5, und Celine (die inzwischen in Köln lebt)

Worum geht’s? Lesbischer Laber-Podcast: Die beiden langjährigen Freundinnen sprechen über klassische Themen wie Coming-out, queere Identität, Dating, Herzschmerz und Selfcare, aber auch über Astrologie, Maskulinität/ Femininität und natürlich Princess Charming.

Seit wann? Oktober 2024

Wie oft? Alle 14 Tage

Wo? Spotify, Apple, Podcast.de