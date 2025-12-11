2 x 6 lesbische und queere Podcasts, in die ihr mal reinhören solltet (Teil 1)
Der lesbische und queere Podcast-Boom ist längst noch nicht zu Ende und ständig kommen neue Produktionen hinzu: Wir stellen 12 hörenswerte Podcasts vor, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind.
Von Karin Schupp, 11.12.2025
1. Lesbeonest
Wer? Zwei Freundinnen aus Hessen: Shirine, bekannt aus Princess Charming, Staffel 5, und Celine (die inzwischen in Köln lebt)
Worum geht’s? Lesbischer Laber-Podcast: Die beiden langjährigen Freundinnen sprechen über klassische Themen wie Coming-out, queere Identität, Dating, Herzschmerz und Selfcare, aber auch über Astrologie, Maskulinität/ Femininität und natürlich Princess Charming.
Seit wann? Oktober 2024
Wie oft? Alle 14 Tage
Wo? Spotify, Apple, Podcast.de
2. Les Moms – Der queere Familienpodcast
Wer? Katharina Wohlrab, Vize-Miss Germany 2021, und ihre Frau Anna, Eltern eines Kindes
Worum geht’s? Der Titel sagt es schon: Die beiden sprechen über ihr Familienleben, Stiefkindadoption, gendersensible Erziehung und Elternabende. Aber es geht nicht nur um Kids-Themen, sondern auch um Hunde, Urlaub, lesbische Heterormativität und – das darf auch hier nicht fehlen – Princess Charming. Gelegentlich begrüßen sie Gästinnen.
Seit wann? Februar 2025
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Spotify, Podimo, Apple
3. Girls Girls
Wer? Vanessa Borck aka nessiontour, Influencerin und fünfte „Princess Charming“
Worum geht’s? „Ich bin lesbisch und ich hatte noch nie Sex mit Männern. Ich bereu‘ das auch nicht“, erklärt Nessi im Trailer. Im „Girls' Bathroom“-Ambiente geht's – meist mit heterosexuellen Ko-Moderatorinnen wie Bestie Tanja, Schwester Laura oder Social Media-Kollegin Yvonne Di Lauro – um Freundschaft, Dating(fails), Sex und Female Empowerment. Natürlich kommen auch ihre Erfahrungen bei Princess Charming und mit diversen Kandidatinnen nicht zu kurz.
Seit wann? Januar 2025
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Youtube, Spotify, RTL+ und weitere Podcatcher
4. dummgelabert
Wer? Drei Journalistinnen: TV-Reporterin Phylicia „Flitzi“ Whitney (die sich im Mai im Sat.1-Frühstücksfernsehen als lesbisch outete), ihre Lebensgefährtin Sarah und ihre Hetero-Freundin Meisoun
Worum geht’s? Phylicia plaudert abwechselnd mit Meisoun oder Sarah (diese Folgen heißen schlaugelabert) und manchmal auch mit beiden über Generationenkonflikte, Älterwerden, Freundschaft, Liebe, Elternstress (Meisoun), ihr Kennenlernen und den Altersunterschied in ihrer Beziehungen (Phylicia & Sarah)
Seit wann? Mai 2025
Wie oft? Alle 1-2 Wochen (Pause seit Okt.)
Wo? Amazon, Apple, Spotify, Podcast.de, Youtube
5. Breakup Club
Wer? Ricarda Hofmann, Podcasterin (Busenfreundin), und Irina Schlauch, die erste “Princess Charming”
Worum geht’s? Typisch lesbisches Ex-Paar: Drei Jahre waren die beiden zusammen - und nach ihrer Trennung blieben sie befreundet. Nun starteten Ricarda und Irina ihren gemeinsamen Podcast über das Scheitern ihrer Beziehung und ihre Neuanfänge. Es geht aber auch um Breakup-Storys der Hörer:innen und überhaupt ganz allgemein um alles rund um das Thema Beziehungs-Aus.
Seit wann? September 2025
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Spotify, Apple, Amazon und bei weiteren Podcatchern
6. Nicht ganz dicht
Wer? Luisa Früh, Influencerin und Realitydarstellerin (Make Love, Fake Love) und seit 2024 mit einer Frau zusammen (und inzwischen verlobt)
Worum geht’s? Luisa beantwortet Fan-Fragen und gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Trash TV, spricht aber auch über schwerere Themen wie Bodyshaming und Depressionen. Häufig begrüßt sie Gäste, etwa ihren WG-Mitbewohner Luis, die TikTokerin/ spätere Princess Charming-Kandidatin Fiona (Folge „Lesbisch werden können wir nur empfehlen“) und in der Folge „Match Made im Gay Himmel“ ihre Verlobte.
Seit wann? März 2025
Wie oft? Wöchentlich (Pause seit Sept.)
Wo? Spotify, einige Folgen auf Youtube
Am Wochenende stellen wir in Teil 2 unserer Podcast-Empfehlungen weitere sechs Produktionen vor, die seit den letzten zwölf Monaten die lesbische und queere Podcast-Landschaft bereichern.
Und hier gibt's noch mehr Podcast-Tipps:
6 Podcasts von lesbischen Promis
10 lesbische und queere Podcasts, in die ihr mal reinhören solltet (2023)
Bleibt out und proud!
Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.
Unterstützt unsere Arbeit!
Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team