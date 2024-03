4. Girls5Eva, Staffel 3: 6 Folgen

Musikalische Comedyserie: Die in die Jahre gekommene 90er-Jahre-Girlgroup bastelt immer noch am großen Comeback und geht in den neuen Folgen auf Tour. Am motiviertesten ist das lesbische Bandmitglied Gloria (Paula Pell): Sie möchte on the Road nachholen, was sie damals als Schranklesbe verpasste: Mit „allen 178 queeren Frauentypen“ auf ihrer Liste schlafen – vom „Female Popeye“ bis „Old Cara Delevingne“! Allerdings ist Gloria eher so der Nach-dem-zweiten-Date-zusammenziehen-Typ…

Und – wie isses? Die lesbischste Staffel der von Tina Fey produzierten Serie macht Spaß, auch wenn nur 26 der 178 Frauentypen vorkommen (hier eine Liste) plus Pells echte Ehefrau Janina Brito als Glorias Ex-Frau (und Drehbuchautorin der Serie) und einem Cameo von Orange is the New Black-Butch Lea DeLaria.

Wo? Netflix