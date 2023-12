5. I Hate New Year's (USA, 2020), 78 min.

Romantic Comedy: Noch ein Feiertagsfilm aus dem Hause Tello: Die erfolgreiche Musikerin Layne (Dia Frampton) leidet unter einer hartnäckigen Schreibblockade und kehrt, um sie zu überwinden, über Silvester in ihre Heimatstadt Nashville zurück – sehr zur Freude ihrer alten Freundin Cassie (Ashley Argota), die fest entschlossen ist, Layne endlich ihre Liebe zu gestehen. Doch die ignoriert ihre zarten Anspielungen und ist davon überzeugt, dass ein Wiedersehen mit ihrer Ex Caroline (Kelly Lynn Reiter) all ihre Probleme lösen würde. Die gute Cassie schiebt also ihre Gefühle beiseite und hilft Layne bei der Suche. Aber es ist wohl kein Spoiler zu verraten, dass sie dann doch merkt, wem wirklich ihr Herz gehört… Dia Frampton war einmal Zweite in The Voice (2011) und spielt auch in dem Tello-Weihnachtsfilm Merry and Gay die Hauptrolle.

Wo? Tello (tellofilms.com); Englisch mit Untertiteln