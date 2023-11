7. The Last Thing Mary Saw (USA 2021, 89 min.)

Historisches Horror-Drama: Long Island, 1843: Mary (Stefanie Scott), die Tochter des Hauses, und ihr Hausmädchen Eleanor (Isabelle Fuhrman) werden in flagranti erwischt und von Marys frommen Eltern brutal bestraft. Das bringt das Liebespaar jedoch nicht auseinander, sondern lässt sie Rache schwören. Als Marys Großmutter auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, wird Mary, inzwischen erblindet, als Mörderin angeklagt… Minimalistisch und ruhig erzählt, also nichts für Fans von Gruselschockern - und dennoch erst ab 18 Jahren freigegeben.

Bonuswissen: Stefanie Scott spielt auch die Hauptrolle in der Horrorserie The Girl in the Woods (noch nicht in Deutschland), Isabelle Fuhrman ist nächstes Jahr in Kevin Costners Western-Epos Horizon zu sehen.

Wo? DVD/ Bluray, Flatrate: Home of Horror (Prime Video-Kanal), Kauf/ Leihen: bei vielen Streamingdiensten.