Viele 1,5 bis 2-Zimmer-Wohnungen und eine Pflege-WG

In den oberen Etagen wird gewohnt. Es gibt einen Mix aus Ein- bis Vierzimmerwohnungen, wobei der Großteil Eineinhalb- und Zweizimmerwohnungen sind. Das hatten sich die Frauen ausdrücklich gewünscht, damit die Miete langfristig bezahlbar bleibt. In die großen Wohnungen sind zwei Regenbogenfamilien gezogen. Außerdem gibt es eine Pflege-WG mit 8 Plätzen.

Besonders erfreulich: 70 Prozent der Wohnungen sind öffentlich gefördert. Mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) 100/140 kosten sie ab 7 Euro pro Quadratmeter, mit WBS 180 sind es 9,50 Euro. Die frei finanzierten Wohnungen wurden einkommensabhängig zu Preisen von 11 bis 15,45 Euro pro Quadratmeter vermietet.

„Ich wollte keine WG mit Putzplan, aber gegenseitige Unterstützung“

Katharina stand schon lange auf der Warteliste, hatte aber trotzdem nicht damit gerechnet, dass es klappt. Lust auf Gemeinschaft war für die 60-Jährige der Hauptgrund: „Ich wollte keine WG mit Putzplan, aber gegenseitige Unterstützung im Alltag.“ Ihre 42 Quadratmeter große Eineinhalbzimmerwohnung ist 10 Quadratmeter kleiner und 200 Euro teurer als ihre alte Genossenschaftswohnung. Trotzdem ist sie rundum zufrieden.

Es habe sich in der kurzen Zeit schon eine tolle Gemeinschaft entwickelt. Werkzeuge ausleihen, sich gegenseitig beim Gardinenaufhängen helfen, das funktioniere ganz wunderbar. Bei fast allen gebe es eine große Offenheit und Neugier aufeinander. Ein paar Bewohner:innen wollen gemeinsam Englisch lernen, denn im Haus gibt es auch einige, die kein Deutsch sprechen. Außerdem hat sich eine Kochgruppe gegründet. „Wir haben das erst in meiner Wohnung gemacht, aber dann sind wir in die Pflege-WG gewechselt, dort ist mehr Platz“, erzählt Katharina.

„Wir müssen etwas tun, um unsere Orte zu erhalten“

Dass die Hausgemeinschaft schon so gut zusammengewachsen ist, freut Brambach sehr. „Das ist es, was ich mir gewünscht habe.“ Nun hofft sie, dass die Community diesen Ort als ihren annehmen wird. Nur wenn über die Vermietung der Räume genug Geld eingenommen wird und nur wenn genügend Spenden und Patenschaften zusammenkommen, kann es gelingen, langfristig die Miete zu stemmen. Gerade angesichts der politischen Entwicklung sei es wichtig, möglichst unabhängig von staatlicher Förderung zu sein“, findet Brambach: „Wir müssen etwas tun, um unsere Orte zu erhalten.“

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