Von Dana Müller

2.6.2024 - Über zwei Jahre tingelte ich mit meiner Partnerin Anke um die Welt. Es fing mit einer fantastischen Fahrradweltreise an und im Anschluss wagten wir uns für ein halbes Jahr nach Neuseeland und auf den roten Kontinent. Unser letztes Reiseziel – Western Australia – überraschte uns zutiefst positiv. Eigentlich wollten wir sechs Wochen bleiben, vier Wochen Farmleben plus zwei Wochen Reisen. Doch dann wurden daraus für mich ganze drei Monate… und die waren beeindruckend: Roadtrip, Pferdetraining, Outback-Experience all inclusive.

Bereits bei unserem Fahrradtrip reisten wir an Australiens Ost- und Südküste entlang – Melbourne, Sydney, Brisbane und natürlich das Great Barrier Reef klapperten wir ab. Deshalb entschieden wir uns diesmal für den wilden Westen und der besteht im Gegensatz zum tropischen Osten hauptsächlich aus dem trockenen und staubigen Outback. Temperaturen bis zu 50° C sind im Sommer keine Seltenheit.

Pferdefarm und ökologisches Gärtnern

Wir kamen genau in diesem heißen Sommer an, Mitte Januar. Anke hatte sich einen „Permakulturkurs“ in Margarete River ausgesucht und wollte mehr über ökologisches Gärtnern lernen, während ich endlich meinem Kindheitstraum von der Pferdetrainerin verwirklichte. Also gingen wir zwei Wochen getrennte Wege… Perfekt, jede konnte ihren eigenen Traum leben und umso mehr freuten wir uns auf ein Wiedersehen.

Mit rund 25 Mio. Einwohnenden beträgt die Bevölkerungsdichte Australiens gerade mal 3,3 Personen pro Quadratkilometer. Nur in der Mongolei, Westsahara und Namibia wohnen weniger Menschen auf dem gleichen Gebiet. Das liegt daran, dass in Down Under hauptsächlich die Küstenregionen besiedelt sind, weite Teile des Inlands sind sehr schwer bewohnbar. Trotzdem ist Australien eines der wohlhabendsten Länder Welt. Laut dem „Better Life Index“ der OECD-Staaten liegt das „verfügbare Pro-Kopf-Haushaltsnettoeinkommen“ mit umgerechnet rund 34.500 € weit über dem westlichen Durchschnitt. Dafür sind die Lebensunterhaltungskosten relativ hoch, auch für deutsche Verhältnisse.