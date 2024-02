Von Dana Müller

18.2.2024 - Weite Vulkanlandschaften, eisige Gletscher und strahlend blaues Meer. Neuseeland lockt mit einer einzigartigen Bandbreite an Naturerlebnissen und das auf einer relativ kleinen Fläche. So liegt kein Ort weiter als 128 km vom Meer entfernt. Damit kann man zur richtigen Jahreszeit auf der Südinsel morgens im Meer surfen gehen und nachmittags in den Neuseeländischen Alpen – mit seinen über 3.000 m hohen Bergen und zahlreichen Gletschern – Ski fahren. Rund 2,9 Mio. Besucher:innen aus Übersee kamen selbst im Postcorona-Jahr 2023 (laut neuseeländischen Census). Meine Freundin und ich waren zwei davon.

Neben der atemberaubenden Natur lockt noch ein weitere Faktor: Seit der erfolgreichen Verfilmung von Tolkins Herr der Ringe erlebte der Tourismus in Neuseeland einen Aufschwung, denn die vielfältige Landschaft eignet sich wunderbar als Filmkulisse. So besuchten wir nicht nur „Hobbiton“ und tranken im „Green Dragon Inn“ ein kühles Bier, sondern wanderten in Tongario Nationalpark durch die Landschaft Mordor und bestaunten den „Schicksalsberg“, der in Wahrheit ein aktiver Vulkan ist. Wir kamen an Gollums Pool vorbei und warfen in Wellington sogar einen Blick hinter die Kulissen der Blockbuster-Welt: Im Weta Workshop, ein mittlerweile international gefragtes Unternehmen, lernten wir alles über Spezialeffekte in Filmen.

Kein Reiseziel für einen Kurzurlaub

Mit über 20 Stunden Flug von Deutschland entfernt, ist Neuseeland allerdings kaum eine Destination, die viele in einen zweiwöchigen Urlaub quetschen, und so trafen wir reichlich Deutsche, Schweizer:innen und Französ:innen, die gleich mehrere Monate oder gar ein Jahr durch Aotearoa reisten (Bezeichnung der Maoris, die auch im allgemeinen Sprachgebrauch immer mehr verwendet wird). Wir nahmen uns zwei Monate Zeit: einen Monat für die Nord- und einen für die Südinsel.

Vor zwei Jahren entschieden wir uns für ein Sabbatical. Ursprünglich wollten wir rund ein Jahr mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Doch dann wurden es 16 Monate (L-MAG berichtete) und kaum zurück in Berlin, vermissten wir schnell das Reisefeeling. Also beschlossen wir, noch einmal dem deutschen Winter zu entfliehen und für vier Monate nach Australien und Neuseeland zu fliegen, diesmal ohne Rad, dafür als freiwillige Helferinnen auf Familienfarmen.

Überraschend für uns: von November bis Januar war es dann doch gar nicht so warm wie erhofft. Die Sommertemperaturen (Dezember bis Februar) liegen tagsüber im Durchschnitt zwischen 21° und 23° Grad, nachts kühlt es oft ab. Im Vergleich zum deutschen Winter klingt das verlockend, aber in der Realität hatten wir ganz schön oft unsere wind- und wasserfesten Outdoorjacken an.