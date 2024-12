6) O Night Divine (Italien 2021, Regie: Luca Guadagnino, 43 min.)

An einem verschneiten Weihnachtsabend begegnen sich fünf Gäste und Mitarbeitende in einem Hotel in St. Moritz, darunter auch die Hoteldirektorin Babette (Hailey Gates) und ihre Ex Julia (Francesca Figus), die in der Hotelboutique arbeitet. Natürlich gibt’s für alle ein Happy End. Der stylische, atmosphärische Kurzfilm von Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) entstand im Auftrag der Modefirma Zara.

Wo? Kostenlos auf Youtube