Von Karin Schupp

17.6.2026 - Die sommerliche QUEER-Reihe der ARD könnte man als Versuch betrachten, wieder gut zu machen, was im Fernsehen das gesamte Jahr über versäumt wurde: LGBTQ-Inhalte zu zeigen. Insgesamt 16 queere Spielfilme laufen zwischen dem 18. Juni und dem 18. August in den dritten ARD-Programmen BR (Bayerischer Rundfunk) und rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) sowie - jeweils ein Film - im MDR und WDR. Und wem die Ausstrahlungzeiten zu spät sind: alle Filme stehen danach noch 30 Tage kostenlos in der ARD-Mediathek.

Wir stellen acht Highlights aus dem Programm vor, darunter sechs deutsche Erstausstrahlungen und eine Free-TV-Premiere.

Coming-of-Age:

Rodeo, FRA 2022, Regie: Lola Quivoron, Buch: Quivoron/Antonia Buresi

Biker-Action: Eine junge Frau (Julie Ledru) will unbedingt Mitglied einer ultramaskulinen Motorradgang in ihrem Pariser Vorort werden. Um anerkannt zu werden, setzt sie bei illegalen Rennen ihr Leben aufs Spiel und beteiligt sich an deren kriminellen Aktivitäten. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in Ophélie, die Frau des Gangleaders, gespielt von Quivorons Lebensgefährtin Antonia Buresi. Sie gehört zu den wenigen Profis im Cast - Quivoron besetzte ihr Regiedebüt vor allem mit Laiendarsteller:innen.

BR, 18. Juni 2026, 23:15 Uhr, Free-TV-Premiere