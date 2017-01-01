8 Highlights der QUEER-Filmreihe der ARD
In ihrer sommerlichen QUEER-Reihe zeigen die dritten Programme der ARD bis August LGBTQ-Spielfilme. Biker-Action, Erotik, Coming-of-Age, Liebe und Late Bloomers: Wir stellen acht Highlights aus dem Programm (darunter sechs TV-Premieren) vor.
Von Karin Schupp
17.6.2026 - Die sommerliche QUEER-Reihe der ARD könnte man als Versuch betrachten, wieder gut zu machen, was im Fernsehen das gesamte Jahr über versäumt wurde: LGBTQ-Inhalte zu zeigen. Insgesamt 16 queere Spielfilme laufen zwischen dem 18. Juni und dem 18. August in den dritten ARD-Programmen BR (Bayerischer Rundfunk) und rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) sowie - jeweils ein Film - im MDR und WDR. Und wem die Ausstrahlungzeiten zu spät sind: alle Filme stehen danach noch 30 Tage kostenlos in der ARD-Mediathek.
Wir stellen acht Highlights aus dem Programm vor, darunter sechs deutsche Erstausstrahlungen und eine Free-TV-Premiere.
Coming-of-Age:
Rodeo, FRA 2022, Regie: Lola Quivoron, Buch: Quivoron/Antonia Buresi
Biker-Action: Eine junge Frau (Julie Ledru) will unbedingt Mitglied einer ultramaskulinen Motorradgang in ihrem Pariser Vorort werden. Um anerkannt zu werden, setzt sie bei illegalen Rennen ihr Leben aufs Spiel und beteiligt sich an deren kriminellen Aktivitäten. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in Ophélie, die Frau des Gangleaders, gespielt von Quivorons Lebensgefährtin Antonia Buresi. Sie gehört zu den wenigen Profis im Cast - Quivoron besetzte ihr Regiedebüt vor allem mit Laiendarsteller:innen.
BR, 18. Juni 2026, 23:15 Uhr, Free-TV-Premiere
Little Trouble Girls, SLO 2025, Regie: Urška Djukić, Drehbuch: Djukić/ Marina Gumzi
Sexuelles Erwachen: Lucija (Jara Sofija Ostan), eine introvertierte 16-Jährige, entdeckt beim Probenwochenende ihres Schulchors – ironischerweise in einem Kloster - ihren Körper und ihre Sexualität, unter anderem mit Hilfe ihrer selbstbewussten Freundin Ana Marija (Mina Švajger), in die sie sich verliebt. Zugleich fühlt sie sich aber auch heimlich von einem Bauarbeiter angezogen... Urška Djukićs Spielfilmdebüt war 2026 der slowenische Kandidat für den Auslands-Ocar (L-MAG-Rezension).
MDR, 10. Juli 2026, 00:00 Uhr, deutsche Erstausstrahlung
Liebe und Sex:
15 Liebesbeweise, FRA 2025, Regie/Buch: Alice Douard
Zwei Mütter: Ein Paar bereitet sich auf die Geburt ihres ersten Kinds. Während Nadia (Monia Chokri) schwanger ist, muss sich ihre Frau Céline (Ella Rumpf) für die spätere Adoption von 15 Freund:innen und Verwandten bescheinigen lassen, dass sie eine „gute Mutter“ sein wird... Der französische Film wurde durch Douards eigene Erfahrungen inspiriert: Sie hat mit ihrer Frau selbst eine Tochter. Lest hier unser Interview mit ihr und Ella Rumpf.
rbb, 14. Juli 2026, 22:15 Uhr deutsche Erstausstrahlung
Below Her Mouth, CAN 2016, Regie/Buch: April Mullen
Erotik pur: Die sexy Dachdeckerin Dallas, gespielt vom lesbischen Model Erika Linder, lernt die (mit einem Mann) verlobte Jasmine (Natalie Krill) kennen und kriegt sie schnell rum. Es folgt ein Wochenende voller Sex und Leidenschaft - ohne großes Bedauern: Die Konsequenzen, die dieser Seitensprung für Jasmine hat, werden sehr schnell abgehandelt... Genau das Richtige für alle, denen die Sexszenen in Lesbenfilmen immer viel zu kurz und zu brav sind! (L-MAG-Rezension)
rbb, 21. Juli 2026, 22:15 Uhr
Liebeskomödien:
What a Feeling, AUT 2024, Regie/Buch: Kat Rohrer
Late Bloomer: Caroline Peters (Mord mit Aussicht) spielt die frisch von ihrem Mann verlassene Resi, die sich nach einer Absturznacht in einer Wiener Lesbenkneipe in eine Frau verliebt. Fa (Proschat Madani) ist jedoch ihrerseits eigentlich mehr der One-Night-Stand-Typ – kann das was werden? Sie habe auch mal eine queere Story mit Happy End erzählen wollen, sagte die queere Filmemacherin Kat Rohrer im L-MAG-Interview über ihre Lovestory mit - selten genug! - zwei Frauen über 50.
BR, 16. Juli 2026, 23:15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung
Chuck Chuck Baby, GB 2023, Regie/Buch: Janis Pugh
Musical-Lovestory: Helens (Louise Brealey) trister Alltag als Fabrikarbeiterin wird aufgemischt, als ihr geheimer Jugendschwarm Joanne (Annabel Scholey) nach Jahren wieder auftaucht. Wie sich bald herausstellt, erwidert Joanne ihre Gefühle, aber die beiden müssen für ihr Glück kämpfen. Die Gesangseinlagen sind so authentisch in die liebenswerte Story eingewebt, dass sie auch für Musical-Hater:innen nicht störend sind (L-MAG-Filmkritik).
rbb, 11. August 2026, 22:15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung, OmU
Trans Dramen:
Close to You, CAN/GB 2023, Regie: Dominic Savage, Buch: Savage/Elliot Page
Elliot Pages erster Kinofilm seit seinem trans Coming-out 2020: Der Oscar-nominierte Schauspieler (Juno) spielt Sam, der nach vier Jahren und erstmals seit seiner Transition seine Familie besucht. Entspannter verläuft da die Begegnung mit seiner alten Highschool-Freundin Katherine, gespielt von der gehörlosen Schauspielerin Hillary Baack: Hier köcheln Gefühle hoch, die sie damals unterdrückten.
BR, 2. Juli 2026, 23:15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung, OmU
Frau aus Freiheit, POL 2023, Regie/Buch: Małgorzata Szumowska/Michał Englert
Ein trans Leben: Vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse in Polen von den frühen 1980ern bis heute erzählt der Film das Leben von trans Frau Aniela (Mateusz Więcławek, später: Małgorzata Hajewska), die sich schon als Kind „anders“ fühlt, jung heiratet, eine Familie gründet und ihr trans Coming-out erlebt, als ihr Sohn schon erwachsen ist. Ein schwieriger Prozess gegen viele Widerstände beginnt, aber ihre Frau Iza (Bogumiła Bajor, später: Joanna Klug) bleibt - nach schweren Krisen - an ihrer Seite.
BR, 23. Juli 2026, 23:15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung
QUEER-Reihe der ARD: Alle Spielfilme und Ausstrahlungstermine stehen hier
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