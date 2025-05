Von Karin Schupp

17.5.2025 - Seien wir ehrlich: Von manchen Filmen bleiben uns vor allem die lesbischen Liebesszenen in Erinnerung, andere Filme halten wir sogar nur deswegen durch. Und von Zeit zu Zeit gibt es eine Produktion, bei der alles stimmt und der Sex noch als Sahnehäubchen mit Kirsche dazukommt.

Wir haben an die richtigen Stellen vorgespult und präsentieren die zwölf heißesten lesbischen Sexszenen aus Spielfilmen - in keiner bestimmten Reihenfolge: Euren persönlichen *ähem* Höhepunkt müsst ihr schon selber finden!

1. Below Her Mouth (CDN 2016, Regie: April Mullen)

Die coole Dachdeckerin Dallas (Erika Linder), die immer einen Dildo im Werkzeuggürtel parat hat, baggert die vermeintliche Hete Jasmine (Natalie Krill) an und es dauert nicht lange, bis sie im Bett landen. Und auf dem Tisch! Und am Kühlschrank! Und in der Badewanne! Der Erotikfilm will „dem weiblichen Orgasmus eine Stimme geben“, wie die Regisseurin sagte. Dieses Ziel wird sogar zweistimmig erreicht! (L-MAG-Filmkritik)

Bei vielen Streamingdiensten