Von Karin Schupp

5.8.2026 - Auf ihrer Suche nach neuen Stoffen hat die Filmbranche inzwischen entdeckt, dass es in Geschichte und Gegenwart auch viele interessante weibliche Persönlichkeiten gibt, und die waren bzw. sind – tja, so ist das nun mal! – häufig lesbisch oder bisexuell. Auch wenn nicht alle Drehbücher das gleichermaßen stark thematisieren und nicht alle Filme cineastische Highlights sind: für mehr Sichtbarkeit sorgen sie allemal.

Wir stellen zehn Biopics vor und prüfen sowohl ihren L-Faktor als auch ihren Wahrheitsgehalt.

1. Vita und Virginia – Eine extravagante Liebe

Um wen geht's? Virginia Woolf (1882-1942) und Vita Sackville-West (1892-1962) waren britische Schriftstellerinnen. Beide waren mit Männern verheiratet, aber auch mit Frauen liiert - unter anderem führten sie miteinander eine der bekanntesten lesbischen Beziehungen der Geschichte. Woolfs Roman „Orlando“ (1928) gilt als Liebeserklärung an Sackville-West.

Der Film: Auf Basis der vielen erhaltenen Briefe zwischen Vita (Gemma Arterton) und Virginia (Elizabeth Debicki) wird ihre Liebesgeschichte erzählt, die 1922 auf einer Party in London ihren Anfang nahm.

L-Faktor: Entsprechend hoch. Nebenbei lernt man auch die erlesene „Bloomsbury Group“ kennen, deren Mitglieder bereits vor 100 Jahren sexuelle Freizügigkeit zwischen allen Geschlechtern frönten.

Wo? Prime Video (Flatrate), zum Kaufen/Leihen bei weiteren Streamingdiensten

IRL/ GB, 2018, Regie: Chanya Button, 110 min. – unsere Filmkritik