Von Karin Schupp

22.11.2025 - Wir haben gelacht, wir haben Tränchen verdrückt, wir haben uns empört, ab und zu was gelernt – und einige erlebten durch Princess Charming sogar ihr Coming-out: Auch wenn die weltweit erste lesbische Datingshow durchaus Anlass zur Kritik bot, gab’s mit ihr doch fünf Staffeln lang eine kleine lesbische Insel im heterodominierten Fernsehprogramm. Aber damit ist nun Schluss: Ende August gab RTL bekannt, die Show ersatzlos zu beenden – ungeachtet dessen, dass die letzte Staffel mit Influencerin Vanessa Borck auf RTL+ sehr erfolgreich lief und für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war.

Während wir auf ein neues lesbisches TV-Format warten, vertreiben wir uns die Zeit mit einem Rückblick auf die Höhe- und Tiefpunkte rund um die fünf „Princesses“ und die knapp 100 Kandidat:innen, die um ihre Gunst buhlten (oder sich lieber anderswo im Cast umschauten).

1) Staffel 1, Folge 1: Irina fährt vor – es geht los!

Wir alle fieberten dem Start der Show entgegen, aber während RTL uns die Princess bereits Monate zuvor vorgestellt hatte, sahen letztere sie hier tatsächlich zum ersten Mal. Und als Irina Schlauch - verlegen lächelnd und in Hosen statt dem sonst obligatorischen Glitzerfummel - einem roten Cabrio entstieg, wussten wir: Hier wird lesbische TV-Geschichte geschrieben! Und wir sind dabei! (Recap der Folge)