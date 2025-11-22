Best of „Princess Charming“: Die 15 größten Highlights und Aufreger aus 5 Staffeln
Nach fünf Staffeln wird „Princess Charming“ ja nun leider nicht fortgesetzt. Wir blicken zurück auf die schönsten Momente und größten Aufreger der weltweit ersten lesbischen Datingshow.
Von Karin Schupp
22.11.2025 - Wir haben gelacht, wir haben Tränchen verdrückt, wir haben uns empört, ab und zu was gelernt – und einige erlebten durch Princess Charming sogar ihr Coming-out: Auch wenn die weltweit erste lesbische Datingshow durchaus Anlass zur Kritik bot, gab’s mit ihr doch fünf Staffeln lang eine kleine lesbische Insel im heterodominierten Fernsehprogramm. Aber damit ist nun Schluss: Ende August gab RTL bekannt, die Show ersatzlos zu beenden – ungeachtet dessen, dass die letzte Staffel mit Influencerin Vanessa Borck auf RTL+ sehr erfolgreich lief und für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war.
Während wir auf ein neues lesbisches TV-Format warten, vertreiben wir uns die Zeit mit einem Rückblick auf die Höhe- und Tiefpunkte rund um die fünf „Princesses“ und die knapp 100 Kandidat:innen, die um ihre Gunst buhlten (oder sich lieber anderswo im Cast umschauten).
1) Staffel 1, Folge 1: Irina fährt vor – es geht los!
Wir alle fieberten dem Start der Show entgegen, aber während RTL uns die Princess bereits Monate zuvor vorgestellt hatte, sahen letztere sie hier tatsächlich zum ersten Mal. Und als Irina Schlauch - verlegen lächelnd und in Hosen statt dem sonst obligatorischen Glitzerfummel - einem roten Cabrio entstieg, wussten wir: Hier wird lesbische TV-Geschichte geschrieben! Und wir sind dabei! (Recap der Folge)
2) Staffel 1, Folge 1: Der Rauswurf
Gleich zu Beginn wurde klargestellt, dass Princess Charming keine Trash-und-Zoff-Show sein will: Als zwei Kandidatinnen - die eine übermotiviert, die andere allzu mackerhaft – zum wiederholten Mal aneinander gerieten, flogen die beiden noch am ersten Abend raus. Und anstatt, wie sonst in Datingshows üblich, die Auseinandersetzung ausgiebig zu zeigen, informierte lediglich eine Texttafel über das Geschehen und erklärten, dass Streit „bei Princess Charming keinen Platz“ habe. (Recap der Folge)
3) Staffel 1, Folge 3: Der erste Kuss
Der erste Kuss - ein wichtiger Moment in einer Datingshow - fiel bereits in Folge 3. Wie in der Villa bereits antizipiert, war’s Elsa, die mit ihrer Ich-schaue-die-Princess-sehr-intensiv-an-Strategie Erfolg hatte: Bei ihrem Einzeldate in einem griechischen Hinterhof wurde geküsst! Irinas Kommentar: „Superschön, für einen ersten Kuss auf jeden Fall.“ (Recap der Folge) Es folgten noch viele...
4) Staffel 1, Folge 3: Der Vulva-Talk
Den größten Unterschied zu Hetero-Datingshows stellen neben den Liebschaften innerhalb der Villa (dazu kommen wir noch!) die queeren Diskussionsthemen, die anderswo keine Sendezeit bekommen, dar. Spätestens nach dem Gespräch über die (eigene) Vulva dar: „Sie riecht nach Yogurette.“) wussten wir: Das ist unsere Sendung. (Recap der Folge)
5) Staffel 1, Folge 9: Irina entscheidet sich für Lou
Das weltweit erste Finale einer lesbischen Datingshow brachte ein glückliches Paar hervor. Mit den Worten „Ich freu mich darauf, noch weitere Facetten an dir zu entdecken und diese Reise zusammen mit dir weiterzugehen“ entschied sich Irina für Lou (und gegen Elsa). Ihre Auserwählte nahm die überreichte Kette „liebend gerne für immer“ entgegen (Recap der Folge). Aber wie wir später erfuhren, gingen die beiden schon am nächsten Tag wieder getrennte Wege.
6) Staffel 2, Folge 5: Konsens wird zum Thema
Princess Hanna sorgte für Aufregung in den Sozialen Medien, als sie der Kandidatin Amelia beim Lapdance ungefragt einen Kuss gab - zumal die ihr zuvor erklärt hatte, dass sie wegen eines Traumas nicht ungefragt geküsst werden will. Im Haus selbst war das Drama weniger groß als vor den Bildschirmen: Hanna entschuldigte sich danach vor der ganzen Gruppe bei Amelia und die spielte den Vorfall herunter. Immerhin führte Hannas Grenzüberschreitung zu einer Diskussion über Consent und in späteren Staffeln wurde er auch meist erfragt. (Recap der Folge)
7) Staffel 2, Folge 6: Das erste Kandidatinnen-Pärchen zieht aus
Dass es auch zwischen zwei Kandidat:innen funken könnte, war eigentlich nicht Teil des Alle-wollen-nur-die-Princess-Konzepts von RTL. Bei Paula und Dora konnte der Sender aber nicht mehr die Augen davor verschließen: Die beiden fanden sich so gut, dass sie gemeinsam die Show verließen, ohne sich zuvor geküsst zu haben. Draußen verflog der Zauber schnell: aus den beiden wurde kein Paar. In den weiteren Staffeln folgten ihnen so einige, bei denen es zumindest für einige Zeit hielt. (Recap der Folge)
8) Staffel 2, Folge 9: Hanna und Jessi in Love
Die umstrittenste Staffel mit einer polarisierenden Princess war immerhin die einzige, die ein glückliches Paar hervorbrachte: Hanna entschied sich für Jessi, mit der es schon am erten Abend gefunkt hatte. Dass die Produktion sie 8 Folgen lang künstlich auseinander halten musste, wurde ironischerweise zum Problem der Show, in der es doch eigentlich um das schnelle Verlieben geht. Die beiden waren danach immerhin drei Jahre zusammen und stehen damit weit vorne im Ranking sämtlicher homo- und heterosexueller Datingformat-Paare! (Recap der Folge)
9) Staffel 3, Folge 2: Deep Talk über mentale Gesundheit
Staffel 3 hatte wenige Höhepunkte, aber schon in Folge 2 wurde ein wichtiges Thema diskutiert: Princess Madleen erzählte, dass sie sich nach einer Trennung in einer psychiatrischen Klinik helfen ließ. Auch die spätere Finalistin Nina berichtet von ähnlichen Erfahrungen und es wurde eine Infotafel der Deutschen Depressionshilfe eingeblendet (0800-3344533): Nach all der Kritik zum Umgang mit heiklen Themen hat RTL das mal gut hingekriegt. Im selben Gruppen-Talk wurde übrigens auch das Thema Polygamie gestreift – in Staffel 4 wurde es zu einem der Hauptthemen. (Recap der Folge)
10) Staffel 3, Folge 4: Elsa is back
Die einen freuten sich, die anderen verdrehten die Augen: Elsa kehrte als Kandidatin zurück! Die polarisierende Staffel-1-Finalistin wurde von RTL gleich ins Einzeldate geschickt – und von der Princess direkt geküsst. „Alles rausgeholt heute“, kommentierte Elsa, der nicht alle abnahmen, wirklich Interesse an Madleen zu haben. Aber das muss man der wohl bis heute bekanntesten Charming-Kandidatin lassen: Sie schaffte es wieder ins Finale und gewann sogar die Show (Recap der Folge). Wie später rauskam, war das Feuer aber schon vor dem Rückflug erloschen.
11) Staffel 3, Folge 6: Natalie steht sich selbst im Weg
Mit der anfänglichen Favoritin konnten wir so richtig mitleiden, denn ein bisschen war sie wie wir alle, wenn wir's zu sehr wollen oder überfordert sind: Zu verkrampft begegnete Natalie der Princess und irritierte sie bei Einzelbegegnungen wie in dieser Happy Hour mit unpassenden Bemerkungen, die sie selbst „cringe“ nannte. Dabei hätte sie durchaus Chancen bei Madleen gehabt und kam am Ende sogar unter die letzten vier. Leider wurde Natalie auf Instagram derart belästigt, dass sie ihren Account auf privat stellte - traurig, vor allem angesichts einer Sendung, die psychisches Wohlergehen ausdrücklich thematisierte. (Recap der Folge)
12) Staffel 4, Folge 4: Der erste Sex in der Villa
Diese Staffel war mehr Charming Girls als Princess Charming - viele kannten sich bereits, Princess Lea rückte regelrecht in den Hintergrund und plötzlich waren offene Beziehungen und Polygamie hoch im Kurs. Allen voran bei Lucia, die in Folge 3 das erste Übernachtungsdate bei Lea hatte – und in der darauffolgenden Nacht Sex mit Seleya (Recap der Folge). Die Princess zögerte nicht, als sie's am nächsten Tag erfuhr, und warf beide raus. Plottwist: Lucia und Seleya sind heute noch ein Paar und leben – soweit bekannt – monogam.
13) Staffel 4, Folge 10: Die Princess lässt beide Finalistinnen abblitzen
Im Finale standen Leas Ex-Affäre Maike - nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle und trotz eines Konflikts um ihre Beziehungs-Konzepte – und Spätstarterin Christine. Zwischen Maike und der Princess prickelte es deutlich mehr, aber Lea tat dann doch das einzig Richtige: Sie hörte auf ihr Bauchgefühl – „dein Fluchtinstinkt macht mir Angst!“ – und flog alleine nach Hause. Eine gute Entscheidung, die auch in vielen anderen Datingshows das bessere Happy End gewesen wäre! (Recap der Folge)
14) Staffel 5, Folge 9: Fiona und Kim sprengen den Charming-Ponyhof
Trotz ihrer Prominenz stand auch die Influencer-Princess Nessi ein wenig im Schatten anderer Liebschaften und aus der echten Welt mitgebrachten Verwicklungen der Kandidatinnen. Dazu gehörten Fiona und Kim, gute Freundinnen, die anfangs behaupteten, nichts vom Casting der anderen gewusst zu haben. Daran gab‘s spätestens nach Fionas Übernachtungsdate in Folge 7 auch bei Nessi erhebliche Zweifel. RTL ließ uns noch bis Folge 9 zappeln, bis eine angebliche Absprache zwischen den beiden und Fionas mutmaßliche Beziehung zu Hause auf den Tisch kamen. Nessi warf Fiona raus, während Kim bleiben durfte (Recap der Folge). Für die Show war’s enttäuschend: Der anfangs so angenehm trash- und dramafreie Charming-Ponyhof hatte durch diesen Konflikt nun endgültig seine Unschuld verloren.
15) Staffel 5, Folge 10: Vorzeitiger Abbruch der Show – eine Weltpremiere
Das hat man davon, wenn man eine Princess castet, die das Liebesversprechen der Show wirklich ernst nimmt: Vanessa „Nessi“ Borck verliebte sich heiß und innig in Lotti – und als ihre Auserwählte ihr mitteilte, das der „Spark“ bei ihr nicht da war, zog sie konsequenterweise die Reißleine: Nessi beendete die Show vorzeitig – eine weltweite Premiere im Datingshow-Genre! (Recap der Folge) Gut für sie und gut für uns: Ein glaubwürdiges Finale wäre ohne Lotti ja gar nicht dringewesen (und Nessi fand inzwischen jenseits der Kameras ihre neue Liebe Lara). War das schon ein Omen für das Ende von Princess Charming? Auf jeden Fall war es der Zeitpunkt, an dem RTL dringend das Konzept der Show hätte überdenken müssen!
Miri, Bine, Anastasias Flirt-Fails, Gea und Tommi - die bisher einzigen nichtbinären Datingshow-Teilnehmer:innen, hochkochende Gefühle bei Desi & Aleyana, Rahel & Maria, Jeni & Chantal-Jale, Gruppenknutschen im Pool, Gespräche über Achselhaare, Shirines Ausräuchern der Villa gegen negative Energien: Es gibt noch so viel mehr Erinnerungen, die Princess Charming einzigartig machten! Bleibt zu hoffen, dass es bald eine neue lesbische Sendung geben wird! P.S. Es muss auch keine Datingshow sein – das Dating wird schon von alleine kommen!
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