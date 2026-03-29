Von Karin Schupp

29.3.2026 - Amazon Prime Video hat in Deutschland einen Flatrate-Katalog mit tausenden von Titeln (auch wenn man bei der Suche leider häufig im Kauf-/Leihbereich landet). Da ist auch einiges fürs lesbische und queere Publikum dabei!

Anm.: Einige Trailer gibt's nur in der Originalsprache. Die Serien/Filme sind aber alle entweder deutsch synchronisiert oder zumindest deutsch untertitelt.

1. A League of Their Own (USA, 2022), Serie, 1 Staffel: 8 Folgen

Queere Frauen im Baseball: USA, 1943: Carson (Abbi Jacobson) wird Baseball-Profi bei den „Rockford Peaches“ und lernt dabei nicht nur eine Welt jenseits von Kleinstadt und Ehe kennen, sondern verliebt sich auch in die selbstbewusste Greta (D’Arcy Carden). Die Serie über die erste Frauen-Baseball-Liga der USA präsentiert etliche lesbische/bisexuelle Charaktere, darunter auch die Pitcherin Max (Chanté Adams), die als Schwarze von der Liga ausgeschlossen ist. Rosie O'Donnell, die im gleichnamigen Kinohit (dt. Titel: Eine Klasse für sich, 1992) mitspielte, hat einen Gastauftritt - ansonsten gibt's so gut wie keine Überschneidungen. Leider blieb's bei einer Staffel, aber die lohnt sich!

Bonuswissen: „Je mehr wir recherchierten, desto mehr fanden wir heraus, dass das eine wirklich queere Liga war“, sagte Jacobson, die auch Ko-Showrunnerin war. „Von uns 650 waren mit Sicherheit 400 lesbisch“, bestätigte auch die damalige Baseball-Spielerin Maybelle Blair (95) bei der Premiere in New York – und outete sich gleich selbst.