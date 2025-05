Von Karin Schupp

20.4.2025 – Was die Repräsentation von LGBTQ-Charakteren angeht, ist Netflix immer noch wegweisend, auch wenn der Glanz des Streamingdiensts mittlerweile ein wenig verblasst ist. 155 queere Charaktere zählte der US-Medienverband GLAAD in der Saison 2023/24 im Netflix-Programm – kein US-Sender und kein Streamingdienst kommt auch nur annähernd an diese Zahlen ran. Wir stellen 13 Spiel- und Dokumentarfilme mit lesbischen, bisexuellen und queeren Hauptfiguren vor, die exklusiv und ausschließlich bei Netflix stehen.

Anm.: Die Trailer sind zum Teil in der Originalsprache, aber alle Filme sind entweder deutsch synchronisiert oder zumindest deutsch untertitelt.

1. Nur die halbe Geschichte (USA 2022), 105 min.

Coming-of-Age-Dramedy: In der lesbischen Highschool-Version von Cyrano de Bergerac verfasst die schüchterne Einzelgängerin Ellie (Leah Lewis) Liebesbriefe für Paul (Daniel Diemer) an dessen Schwarm Aster (Alexxis Lemire). Kompliziert wird’s, als sie feststellt, dass sie sich selbst in Aster verliebt hat. Ein warmer, liebenswerter Film der lesbischen Regisseurin Alice Wu (Saving Face), in dem Coming-out und erfüllte Liebe weniger im Mittelpunkt stehen, als man denken könnte.