Weitere Netflix-Serien und -Filme mit queeren weiblichen Haupt- und Nebenfiguren (Verlinkung führt zu unserer Serien-/ Filmkritik):

Serien: Atypical, Away, Black Lightning, Charmed, Dead to Me (Staffel 2), Derry Girls, Diebische Elstern, Easy, Everything Sucks!, Gentefied, Godless, Heartstopper, I Am Not Okay With This, Jessica Jones, Mindhunter, Mund zu Mund (Boca a Boca), Noch nie in meinem Leben, One Day at a Time, Sense8, Sex Education, Skins (Staffel 3+4), Snowpiercer, Stadtgeschichten, Teenage Bounty Hunters, Die Telefonistinnen, Valeria, Warrior Nun, Workin‘ Moms.

Filme: Beauty, Between Two Women, Bonnie & Bonnie, Booksmart, The Broken Hearts Gallery, Fear Street Part One: 1994, I Care A Lot, The Perfection, Pray Away, The Prom, Ride or Die, So My Grandma is a Lesbian, Tage wie diese, Tig.

Stand-up-Comedy-Programme: Ellen DeGeneres: Relatable, Fortune Feimster: Sweet & Salty, Hannah Gadsby: Nanette, Hannah Gadsby: Douglas, Tig Notaro: Happy to be Here, Wanda Sykes: Not Normal

In künftigen Folgen von „Das L im Streaming“ stellen wir Filme/ Serien von Disney+, Amazon Prime, WOW, TV NOW und auch kleineren Streamingdiensten vor.